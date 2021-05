Xiaomi-Aktie: Es hilft alles nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Schlagzeilen für Xiaomi sind positiv. So wird der chinesische Hersteller von Smartphone als einer der Gewinner im hart umkämpften Handy-Markt gesehen. In Europa kann Xiaomi gar Apple überholen – so die Zahlen von Marktforschern zum jüngsten Quartal.

Global hingegen steht Samsung bei den Verkäufen auf erster Stelle – gefolgt von Apple und sodann Xiaomi. Dabei kann der Konzern aus China die ...



