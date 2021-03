Xiaomi-Aktie: Es geht doch Schlag auf Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Was ist bloß mit der Aktie von Xiaomi los? Auch am Donnerstag geht es mit dem einstigen Highflyer an der Börse weiter nach unten. Am 19. Februar wurden die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns noch bei 3,23 Euro gehandelt, nach einem weiteren Abschlag von 2,5 Prozent waren es am Donnerstag kurz vor Handelsschluss nur noch 2,70 Euro. Innerhalb von zwei Wochen hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



