Xiaomi-Aktie: Es geht Schlag auf Schlag!

Die Aktie von Xiaomi, in der vergangenen Woche auf bis zu 2,49 Euro zurückgefallen, hat seitdem ein beeindruckendes Comeback erlebt: Nach einem Kurssprung am Freitag, als die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns auf 2,76 Euro zulegten, waren am Dienstagabend bereits 2,85 Euro erreicht. Die neue Euphorie war vor allem dem Gerücht geschuldet, Xiaomi werde ins Geschäft mit Elektroautos einsteigen. Doch auch auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!