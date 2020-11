Xiaomi-Aktie: Es geht Schlag auf Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Gefühlt wöchentlich macht Xiaomi derzeit mit großen Neuigkeiten auf sich aufmerksam. Derzeit scheint es auch nicht so, als würde der Strom an sensationellen Meldungen in irgendeiner Form abreißen. Am Montag machten schon die nächsten Gerüchte die Runde, welche die Märkte gehörig aufmischen könnten. Nachdem bereits die Geräte aus der Serie Redmi Note 8 und Note 9 auf viel Gegenliebe trafen, sprechen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung