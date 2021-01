Xiaomi-Aktie: Die Erlösung blieb aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie ist in turbulente Gewässer geraten. Kurz vor der Machtübergabe an Joe Biden nahm die Trump-Regierung den chinesischen Tech-Konzern noch auf eine schwarze Liste auf, was die Aktienkurse zeitweise um rund 15 Prozent purzeln ließ. Das Papier konnte sich recht schnell wieder stabilisieren, wohl auch mit Blick auf den neuen Präsidenten.

Viele Anleger hofften, dass Joe Biden China gegenüber freundlicher auftreten



