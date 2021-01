Xiaomi Aktie: Eine wirklich heiße Kiste!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi kommt seit irhem kleinen Einbruch von Mitte Januar nicht mehr so recht auf die Beine. Damals hatte der scheidende US-Präsident Trump die Börsenwelt geschockt, indem er auf seine letzten Amtstage hin den chinesischen Technologie-Konzern auf die so genannte „military blacklist“ setzte – was mittelfristig einem US-Investionsverbot gleichkäme. Xiaomi hat sich gegen die Anschuldigungen gewehrt, die Aktie hatte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



