Xiaomi Aktie: Eine echte Kampfansage!

Die Aktie von Xiaomi hatte sich am Dienstag zunächst aus ihrer jüngsten Abwärtsspirale befreien können: Mit den Papieren des chinesischen Technologie-Konzerns ging es vom Montagsschlusskurs von 2,88 Euro in Frankfurt auf 2,96 Euro nach oben. Doch am Mittwoch ist die gute Stimmung an der Börse schon wieder vorbei: Die Xiaomi-Aktie verliert wieder, notierte gegen zehn Uhr bei noch 2,93 Euro.