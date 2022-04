Xiaomi-Aktie: Eine berechtigte Frage!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Dienstag hatte gut begonnen für die Aktie von Xiaomi: Ausgehend von 1,66 Euro am Vortag waren die die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns am Handelsplatz Frankfurt im Laufe des Vormittags auf 1,68 Euro leicht gestiegen. Doch am Nachmittag fiel die Xiaomi-Aktie sogar wieder ins Minus. So halbherzig die Kursentwicklung bei dem chinesischen Techwert derzeit erscheint, so fadenscheinig reagierte das Unternehmen zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung