Xiaomi-Aktie: Eine Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist am Donnerstag mit einer Meldung eine echte Sensation gelungen. Das Unternehmen konnte verkünden, dass es im zweiten Quartal ein wahres Kult-Unternehmen von dessen Rang verstoßen hat: Apple. Das sollte die Stimmung anheizen können, so jedenfalls die immense Erwartung an das chinesische Unternehmen.

Apple schaut nur zu

Apple war bis dato unter den Smartphone-Verkäufern die Nummer 2. Dies ist im zweiten Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung