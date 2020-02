Xiaomi Aktie: Dreht die Stimmung wieder?

Die Xiaomi Aktie hatte in den letzten Tagen mit herben Verlusten zu kämpfen. Dabei dürfte die Panik an den Märkten aufgrund der anhaltenden Verbreitung des neuen Coronavirus eine große Rolle gespielt haben. Am Mittwoch besserte die Stimmung sich zwar nicht unbedingt, die Verluste bei DAX, Dow Jones und Co. fielen jedoch geringer aus. Bei einzelnen Titeln macht sich das sehr positiv ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung