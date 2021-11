Xiaomi-Aktie: Dramatisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi hat am Freitag einen weiteren Rückschlag erlitten. An der Heimatbörse in Hongkong gaben die Notierungen 2,66 Prozent nach und erreichten ein neues 15-Monats-Tief bei 19,02 Hongkong-Dollar (HKD). Für die Aktie ging damit eine weitere enttäuschende Handelswoche zu Ende. Unter dem Strich büßte der Anteilsschein knapp 13 Prozent seines Wertes ein. Aus charttechnischer Sicht ganz bitter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



