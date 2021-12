Xiaomi-Aktie: Doppelter Einbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Rund zwei Wochen lang hielt sich die Aktie von Xiaomi stabil. Die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns pendelten um die Marke von 2,15 Euro, legten mal etwas zu, verloren den Zugewinn aber recht bald wieder. Seit dieser Woche ist das anders: Am Montag in Frankfurt noch auf einem Tageshoch von 2,20 Euro rutschte die Xiaomi-Aktie bis am Mittwoch im frühen Handel



