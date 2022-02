Xiaomi-Aktie: Doch kein Herausforderer?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie schafft es einfach nicht, ihren Abwärtstrend zu stoppen. Nachdem die Aktie des chinesischen Smartphone-Herstellers bereits im vergangenen Jahr um über 40 Prozent an Wert verloren hat, ist der Kurs auch in den ersten Handelswochen des neuen Jahres bereits um rund 15 Prozent eingebrochen. Was ist bloß los mit dem einstigen chinesischen Tech-Star, der sich anschickte, Apple und Samsung vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



