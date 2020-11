Xiaomi-Aktie: Da kann einem schwindelig werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Xiaomi bei den Verkaufszahlen Apple überholte und sich im weltweiten Vergleich den dritten Platz in dieser Kategorie sicherte. Der Tech-Konzern aus dem Reich der Mitte denkt dabei überhaupt nicht daran, vom Gas zu gehen. Im Gegenteil, gefühlt jede Woche gibt es irgendwelche Nachrichten über ein neues Modell, das in den Starlöchern steht.



