Xiaomi Aktie: Blick auf die Klarstellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bekanntlich ging es bei der Xiaomi Aktie zuletzt etwas turbulent zu. In einer Klarstellung („Clarification Announcement“) nimmt das Unternehmen Stellung zur jüngsten Entwicklung. Die Klarstellung, die an Partner und „Mi Fans“ gerichtet ist, verweist auf eine Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums vom 14. Januar 2021. Demnach kommt das Unternehmen in den USA auf eine Liste, welche als bildlich gesprochen als schwarze Liste gesehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung