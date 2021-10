Xiaomi-Aktie: Bleibt das ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi war in den vergangenen Tagen deutlich stärker geworden. Nun stellt sich die Frage, ob die Akitie zu führ in den Vorwärtsgang geschaltet hatte. Die Notierungen sind am Dienstag mit einem Abschlag in Höhe von -2,8 % in den Morgenhandel gegangen. Wie weit nach unten kann es sowohl am Dienstag wie auch in den kommenden Tagen gehen?

Alarm auf dem Parket

Vor dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung