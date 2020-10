Xiaomi-Aktie: Billiger wird‘s nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Mit dem Mi 10T Lite hat Xiaomi für ordentlich Wirbel in der Branche gesorgt. Das Smartphone ist zwar nicht unbedingt ein Flaggschiff-Killer. Es bietet aber eine erstaunlich gute Ausstattung und sogar Support für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Das wirklich besondere an dem Gerät ist der Preis. Während Samsung und Konsorten für ihre 5G-Handys gerne mal sehr tief in die Taschen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung