Xiaomi-Aktie: Besser spät als nie?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Wann genau das neue Xiaomi-Flaggschiff in Form des Smartphones Mi 11 seinen Weg in den Westen finden wird, hat das Unternehmen noch immer nicht mitgeteilt. Im Januar stellte das Gerät auf dem chinesischen Heimatmarkt zuletzt neue Verkaufsrekorde vor. Der Blog „Gizmochina“ will nun nähere Infos über den möglichen weltweiten Marktstart in Erfahrung gebracht haben.

Demnach soll das Mi 11 gleich seine kleine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung