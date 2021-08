Xiaomi-Aktie: Besser als Apple?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nicht nur in Sachen Verkaufszahlen konnte Xiaomi den iPhone-Hersteller Apple mittlerweile hinter sich lassen. Laut einem Bericht von „DxOMark“ scheint der chinesische Hersteller auch in technischer Hinsicht hier und da die Nase vorn zu haben. In diesem Fall geht es dabei um die Bildschirme von Smartphones.

Jener des Mi 11 soll demnach dem des iPhone 12 in gleich mehreren Belangen überlegen sein.



