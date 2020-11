Xiaomi Aktie: Bahnbrechendes aus China!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi hat ihren Aufwärtsmarsch am Dienstag an der Börse erst einmal gestoppt. Bis zum Mittag ging es mit den Papieren des Technologiekonzerns am Handelsplatz Frankfurt um mehr als fünf Prozent auf 2,70 Euro zurück. Das Allzeithoch vom 1. September, das die Xiaomi-Aktie bei 2,94 Euro ausgebildet hatte, muss also noch warten. Allerdings wird der chinesische Konzern nicht müde, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung