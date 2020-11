Xiaomi Aktie: Ausbruch mit Kaufsignal – und nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In dieser Woche ist der Xiaomi-Aktie der Ausbruch nach oben gelungen. Per Aufwärts-Gap stieg der Kurs auf ein neues All-Time-High bei 3,19 Euro und überwand dabei das Doppeltop bei 2,9495/2,8895 Euro. Hierbei wurde ein starkes Kaufsignal generiert, das weitere Kurssteigerungen möglich macht. An diesem Mittwoch werden aber zunächst Gewinne realisiert und der Kurs kommt wieder etwas zurück. Möglicherweise handelt es sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



