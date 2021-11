Xiaomi-Aktie: Auf dem Weg zum Kursziel?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Noch bis zur Mitte der vergangenen Woche hatte es den Anschein, als könnte sich die Aktie von Xiaomi ordentlich nach oben entwickeln. Auf bis zu 2,48 Euro ging es mit den Papieren des chinesischen Technologie-Konzerns am Handelsplatz Frankfurt hinauf. Dann aber drehte sich der Wind, die Xiaomi-Aktie verlor bereits am Donnerstag deutlich. Am Freitag gingen die Papiere letztlich bei 2,39 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



