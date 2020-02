Xiaomi Aktie: Auf Angriffskurs in Deutschland!

Nicht erst seit gestern macht Xiaomi ernst, wenn es um die Geschäfte in Deutschland geht. Im August 2019 eröffnete der chinesische Hersteller von Smartphones einen eigenen Online-Store, im Frühjahr soll nun auch ein erster Shop im Einzelhandel in hiesigen Gefilden entstehen. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, im Frühjahr den ersten Mi Store in Düsseldorf eröffnen zu wollen.

