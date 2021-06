Xiaomi-Aktie: Der Anstieg wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie bildete am 4. Januar bei 3,87 Euro ihr aktuelles Allzeithoch aus und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Sie ließ den Kurs unter die 50-Tagelinie zurückfallen, sodass am 8. März bei 2,30 Euro das aktuelle Jahrestief ausgebildet wurde. Seitdem steigen die Kurse wieder an.

Es gelang den Bullen allerdings nicht, einen gleichmäßigen Aufwärtstrend zu starten, denn zunächst hing



