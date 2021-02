Xiaomi Aktie: Alle abgehängt!

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Die Aktie von Xiaomi hat eine letztlich recht erfolgreiche Woche an der Börse erlebt. Noch am vorvergangenen Freitag zum Handelsschluss in Frankfurt bei 2,93 Euro gehandelt, standen beim chinesischen Technologie-Konzern an diesem Wochenende 3,04 Euro auf dem Kurszettel. Das bedeutete für die Xiaomi-Aktie ein Wochenplus von fast vier Prozent. Damit haben die Papiere ihren zwischenzeitlichen Durchhänger auf bis zu 2,83 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung