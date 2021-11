Xiaomi-Aktie: Achtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat auch am Freitag an den Börsen ein Ausrufezeichen hinterlassen. Dies allerdings ist zumindest aus Sicht der Haussiers fragwürdig. Welche Signale aus China fehlen hier noch?

Xiaomi: Es geht kaum voran

Für das Unternehmen geht es derzeit kaum voran. Die Aktie schaffte am Freitag den Sprung nach oben nicht. Es ging in den ersten Handelsstunden um etwa 1 % nach unten. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung