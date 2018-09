Xiangyang sucht deutsche Kooperationspartner und ansiedlungswillige Unternehmen / Führende chinesische Automobil-Metropole in Deutschland auf Partnersuche

Hannover (ots) - Die chinesische Automobil-Metropole Xiangyang,mit rund sechs Millionen Einwohnern in der Region Hubei inZentralchina gelegen, bemüht sich zurzeit um interessierteUnternehmen und Institutionen für Kooperationen und Ansiedlungen inXiangyang. Deutsche Mittelständler, der französische PSA-Konzernsowie Nissan aus Japan und Volvo aus Schweden haben sich dort bereitsniedergelassen. Die Kooperationspartner werden vor allem in denBereichen Automobil und Autozubehör gesucht. Ferner möchte XiangyangPartner in den Sektoren Industrie 4.0 sowie Nachhaltigkeit und EcoCity gewinnen. Zwischen Xiangyang und der Deutsch-ChinesischenWirtschaftsvereinigung e.V. wurde jetzt auf der IAA Nutzfahrzeuge inHannover ein Memorandum of Understanding unterzeichnet.Während sich Xiangyang früher auf die Textilindustriekonzentrierte, hat die Stadt sich inzwischen zur führendenAutomobil-Metropole in Zentralchina entwickelt. Auch europäischeUnternehmen haben ihre Werke hier schon gebaut. Aus Deutschland habensich Kokinetics, Weltmarktführer für bewegliche Teile in Autositzenaus der Region um Frankfurt, und Koki Technik Transmission Systeme,Anbieter von Getriebesystemen aus dem Raum Chemnitz, hierniedergelassen. 14 chinesische Unternehmen aus der Region liefernbereits Autoteile nach Deutschland und in andere Länder.Die Stadt Xiangyang (bis 2010 Xiangfan) in der Provinz Hubei inZentralchina ist ein Straßen- und Eisenbahnknotenpunkt und verfügtüber einen internationalen Flughafen. Ihr Verwaltungsgebiet umfasst19.626 Quadratkilometer. Das Stadtzentrum liegt am Ufer des HanJiang-Flusses zwischen Wuhan und Xi'an.Pressekontakt:Industrie-Contact AGUwe SchmidtBahrenfelder Marktplatz 722761 Hamburguwe.schmidt@ic-gruppe.com+49-40-899 666-0Original-Content von: CMEC International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell