Xian Qujiang Cultural Tourism: Faktencheck!

Xian Qujiang Cultural Tourism weist zum 22.08.2018 einen Kurs von 12,55 CNY an der BörseShanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" geführt.

Wie Xian Qujiang Cultural Tourism derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Xian Qujiang Cultural Tourism wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Xian Qujiang Cultural Tourism auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,98 ist die Aktie von Xian Qujiang Cultural Tourism auf Basis der heutigen Notierungen 79 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Recreation Facilities & Svcs" (130) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Xian Qujiang Cultural Tourism erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Recreation Facilities & Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 12,27 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -49,24 Prozent im Branchenvergleich für Xian Qujiang Cultural Tourism bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,42 Prozent im letzten Jahr. Xian Qujiang Cultural Tourism lag 39,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.