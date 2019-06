Xian Global Printing: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Per 06.06.2019, 14:50 Uhr wird für die Aktie Xian Global Printing am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 13,48 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Papierverpackung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Xian Global Printing gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 59,98 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung", der 506,79 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Xian Global Printing-Aktie beträgt dieser aktuell 13,17 CNY. Der letzte Schlusskurs (13,8 CNY) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,78 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Xian Global Printing somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (14,96 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,75 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Xian Global Printing-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. In Summe wird Xian Global Printing auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Xian Global Printing investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,25 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,41 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.