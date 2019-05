Xiamen Trade: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Per 24.05.2019, 07:33 Uhr wird für die Aktie Xiamen Trade am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 8,04 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren".

Wie Xiamen Trade derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Xiamen Trade beträgt das aktuelle KGV 4,62. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Xiamen Trade ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Xiamen Trade lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Xiamen Trade in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Xiamen Trade derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,5 CNH, womit der Kurs der Aktie (8,17 CNH) um +8,93 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,88 CNH. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -8 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".