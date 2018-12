Xiamen Port Development: Ist das wirklich normal?

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Xiamen Port Development per 29.11.2018 bei 6,82 CNH. Xiamen Port Development zählt zu "Marine Häfen und Dienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Xiamen Port Development auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Xiamen Port Development in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Xiamen Port Development wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Xiamen Port Development investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,33 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,41 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Xiamen Port Development beträgt das aktuelle KGV 86,07. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Xiamen Port Development ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.