Xiamen ITG: Interessante Aussichten?

Xiamen ITG, ein Unternehmen aus dem Markt "Handelsunternehmen und Distributoren", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 7.65 CNH mehr oder weniger gleich (+0.17 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Unser Analystenteam hat Xiamen ITG auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Xiamen ITG konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Xiamen ITG auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Xiamen ITG von 7,64 CNH ist mit -3,54 Prozent Entfernung vom GD200 (7,92 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 8,14 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,14 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Xiamen ITG-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Xiamen ITG schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,53 % und somit 1,46 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,07 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".