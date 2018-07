Xiamen Guangpu Electronics: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

An der Börse Shenzhen schloss die Xiamen Guangpu Electronics-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 14,06 CNY. Die Xiamen Guangpu Electronics-Aktie wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.Wie Xiamen Guangpu Electronics derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Xiamen Guangpu Electronics beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,44 Prozent und liegt mit 0,03 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,41) für diese Aktie. Xiamen Guangpu Electronics bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...