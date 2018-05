Xiamen Airlines nimmt erste Boeing 737 MAX im Empfang, Flotte wächst auf 200 Maschinen

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Seattle und Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Am 22. Mai Ortszeitnahm Xiamen Airlines ihr erstes Boeing 737 MAX Flugzeug in Seattle imEmpfang, mit dem sie ihre Flotte auf 200 Maschinen erweitert undsomit offiziell zur Gemeinschaft der größten internationalenFluglinien zählt.Die 737 MAX von Boeing ist dank hervorragender Leistung,Flexibilität und Effizienz das am meisten verkaufte Flugzeug derzivilen Luftfahrt und kann Passagieren ein geräumigeres, komfortablesFlugerlebnis bieten. Durch Ausstattung mit mehreren der neuestenTechniken, einschließlich einem Winglet- und einem brandneuenTriebwerk, ist das Flugzeug in der Lage, mehr Leistung, Umweltschutzund Zuverlässigkeit zu erzielen als die vorherige Generation.Mit der neuen Boeing 737 MAX hat Xiamen Airlines einen wichtigenMeilenstein erreicht: die Flotte ist jetzt auf 200 Flugzeugegewachsen. Den letzten Meilenstein von 100 Flugzeugen erreichte dieFluggesellschaft 2013 und hat sich seitdem durch Zuwachs um etwa 20Flugzeuge pro Jahr bis zur Verdoppelung in nur fünf Jahren stetigvergrößert. Während dieses Wachstumszeitraums sind die Gewinne auchJahr um Jahr gestiegen; der Bruttogewinn erreichte 10 Milliarden Yuan(ca. 1,5 Milliarden US-Dollar). Die seit 31 Jahren in Folge Erfolgverzeichnende Fluglinie ist somit stellvertretend für das rapideWachstum der zivilen Luftfahrtbranche Chinas.Che Shanglun, Vorsitzender von Xiamen Airlines, gab bekannt, dassdas rasante Wachstum der Fluglinie in hohem Maße auf demwirtschaftlichen Antrieb beruht, der aus den Reformmaßnahmen und derÖffnung des Landes sowie dem konstant steigenden Lebensstandard inChina entstand, der wiederum einen enormen Anstieg in der Nachfragenach Flugreisen bewirkte. In den vergangenen fünf Jahren verbuchtendie USA bei den Passagierzahlen der zivilen Luftfahrt einedurchschnittliche Jahreszuwachsrate von 4 Prozent, in Europa betrugdiese 6 Prozent und in China 10 Prozent. Im Vergleich dazu stiegendie Passagierzahlen bei Xiamen Airlines durchschnittlich um 15Prozent.Nach dem Ausbau der Flotte 2013 auf 100 Flugzeuge beschleunigteXiamen Airlines ihre internationale Expansion. Die Fluggesellschaftkaufte im August 2014 ihren ersten Boeing 787 Dreamliner und starteteden ersten Interkontinentalflug von Xiamen nach Amsterdam im Juli2015. In den folgenden zwei Jahren setzte die Fluglinie zehn weitereInterkontinentalflüge mit Zielen in Europa, Nordamerika und Ozeanienhinzu, darunter Los Angeles, Melbourne, New York, Seattle, Sydney undVancouver. Auf allen Interkontinentalstrecken fliegen Boeing 787Maschinen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/694129/Xiamen_Airlines_Boeing.jpgPressekontakt:Qiu Dapeng+86-592-5739949Original-Content von: Xiamen Airlines, übermittelt durch news aktuell