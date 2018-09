Xi'an, China (ots/PRNewswire) -Das Event ist der größte und bedeutendste Bodybuilding- undFitness-Wettkampf, der je in China veranstaltet wurde. Mehr als 400Athleten aus 41 Ländern und Regionen, die unter die chinesische "Beltand Road"-Initiative (BRI) fallen, nahmen daran teil. Die Initiative,auch "Neue Seidenstraße" genannt, zielt darauf ab, China über eineReihe von Infrastrukturprojekten entlang des antiken Handelskorridorsmit den Ländern Eurasiens zu verknüpfen."Ich bin überzeugt, dass dieser Bodybuilding- undFitness-Wettkampf als Modell für sportliche Wettbewerbe zwischen denBRI-Ländern dienen wird und das Ansehen der Stadt Xi'an als gutangebundene Metropole weltweit steigern wird", sagte derBürgermeister von Xi'an, Shangguan Jiqing. "Als Anfangspunkt derantiken Seidenstraße und Eckpfeiler des chinesischen BRI-Projektsmuss sich Xi'an als neues Vorbild für landesweite Reformen und mehrOffenheit sowie als internationales Tor zur Außenwelt etablieren."Der Bodybuilding- und Fitness-Wettkampf mit dem Thema "Belt andRoad" bot Gelegenheit für die Athleten, ihre angesagtenKraftsportarten an einem Schauplatz von Weltklasse im Rahmen einerwunderbaren Kulturinszenierung zu demonstrieren. DerartigeVeranstaltungen rücken Xi'an ins Scheinwerferlicht der Weltbühne undheben die Rolle der Stadt als Katalysator der BRI-Integration hervor.Xi'an begrüßt die BRI-Initiative und engagiert sich für eineZusammenarbeit mit den Ländern entlang der Seidenstraße in Bereichenwie Politik, Wirtschaft und Kultur. Im Bereich Sport hat die Stadtbereits mehrere bedeutende Veranstaltungen ausgetragen, darunter auchden Xi'an International Marathon, den Xi'an City Wall Marathon unddie Belt and Road Xi'an International Basketball Championship.Informationen zu Xi'anXi'an ist die Hauptstadt der westchinesischen Provinz Shaanxi undein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt. Die Stadt locktmit mehr als 3.000 Jahren Geschichte und weltberühmtenSehenswürdigkeiten wie der Terrakotta-Armee und ihrer antikenStadtmauer. Die Stadt ist bekannt als "Chinas Freiluftmuseum" und wareinst der Ausgangspunkt der Seidenstraße, ein antikes Netzwerk vonHandelsrouten, das zur Zeit der chinesischen Han Dynastie entstandund den Handel zwischen dem Osten und Westen ermöglichte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/749424/XI_AN_bodybuilding_fitness.jpgPressekontakt:Lei Wang+86-186-0004-8311523723661@qq.comOriginal-Content von: XI'an Municipal Government, übermittelt durch news aktuell