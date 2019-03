Xi'an richtet zweites Landwirtschaftsfestival zur Förderung der Agrarentwicklung Chinas aus

Finanztrends Video zu



Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die in der chinesischen ProvinzShaanxi gelegene Stadt Xi'an richtete das zweite Xi'an Farmers'Festival ("das Festival") aus, um die landwirtschaftlichenInnovationen und Entwicklungen der Region zu fördern. Im Rahmendessen werden die landwirtschaftliche Ernte der Stadt sowie ihrverfügbares Pro-Kopf-Einkommen gefeiert, das zum 15. Jahr in Folgeeinen Wachstum verbuchen konnte. Die Veranstaltung brachte Expertenund Fachleute für die Agrarentwicklung Chinas zusammen, die gemeinsamdiskutierten und Ansichten bezüglich Strategien zur Wiederbelebungder Landwirtschaft, zur Auslegung unternehmenspolitischer Grundsätze,zu Implementierungsansätzen und regionalen Praktiken austauschten.Zusätzlich umfasst das Festival mehrere Workshops und Seminare wielandwirtschaftliche Foren, Agrartechnik-Roadshows sowiePräsentationen zu hochwertigen Agrarprodukten. Tourismus gilt alsweiteres Highlight. Dorftourismus-Routen werden vorgestellt,Boutique-Hostels präsentiert und Fotografieausstellungen rund um dieRegion zugänglich gemacht.Darüber hinaus organisieren die Gemeinden und Bezirke um Xi'anVeranstaltungen wie Gongtrommel-Darbietungen, Gesangswettbewerbe,Kochwettstreite für Köche sowie Ausstellungen dorfkünstlerischerMalereien und Scherenschnitte, um die aktuellen landwirtschaftlichenund kulturellen Entwicklungsprozesse der Region zu demonstrieren.Hochwertige Produkte aus den Bereichen Landwirtschaft und Tourismuswerden aus einer Auswahl von Agrarprodukten und Sightseeing-Tours mitPreisen ausgezeichnet.Das Festival ist Teil einer Entwicklungsinitiative der Stadt, umdas wirtschaftliche Wachstum landwirtschaftlicher Regionen durch dieUnterstützung der Agrarkultur Chinas zu beschleunigen und gilt alsinnovatives Modell urban-ruraler Integration, das noch vor 2050 beider Errichtung eines modernen Dorfes mit florierendenAgrarindustrien, einer nachhaltigen Ökologie sowie effektivenVerwaltungssystemen in Xi'an helfen soll.In der Absicht, sich der "drei landwirtschaftlichen Anliegen" derRegion anzunehmen - Kapazitätenaufbau für Landwirte, Wiederbelebunglandwirtschaftlicher Gemeinden sowie Markenentwicklung für agrareSonderkulturen - widmet Xi'an sich durch Agrareformen der regionalenArmutsbekämpfung. 2018 errichtete Xi'an 496 Bauerngenossenschaftenund über 400 Agraranlagen. Zusätzlich konnten die ländlichenRegionen eine Besucherzahl von 26,5 Millionen Touristen verbuchen.Mit Blick in die Zukunft strahlen Xi'ans ländliche Regionen eine niezuvor dagewesene Vitalität aus. Sie befinden sich auf neuem Niveauund arbeiten voller Enthusiasmus an einer neuen Agrarkultur.Informationen zum Xi'an Farmers FestivalDas Xi'an Farmers Festival wurde 2017 gegründet, um das Augenmerkauf Chinas "drei landwirtschaftliche Anliegen" zu lenken und um Xi'anzum Vorreiter für die Entwicklung der Landwirtschaft und desländlichen Raumes werden zu lassen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/834766/XIAN_farmers_festival.jpgPressekontakt:Weifeng Jiang649858560@qq.com+86 189 9110 5999Original-Content von: Xi'an Farmers Festival, übermittelt durch news aktuell