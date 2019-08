Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die Kommunalregierung von Xi 'anteilte mit, dass 85 von 105 Dörfern, die 2019 im Projekt "SchöneDörfer" aufgeführt sind, bereits in der ersten Jahreshälfte 2019 bisEnde Juli fertiggestellt wurden.Seit dem Start 2018 des Dreijahres-Aktionsplans (2018-2020) zurVerbesserung des Umfelds für die Landbevölkerung in Xi'an hat dieStadt mit der Förderung und der Rekonstruktion der "Schönen Dörfer"begonnen und diese fortgesetzt. Durch die Verbesserung der ländlichenInfrastruktureinrichtungen, die Umsetzung von Maßnahmen wieAbfallklassifizierung und den Ausbau des Schutzes historischerGebäude ist das ländliche Umfeld wesentlich verbessert worden."Wir orientieren uns bei der Restaurierung historischerArchitektur an der traditionellen Kultur von Guanzhong und versuchen,den Bau unverhältnismäßig großer öffentlicher Plätze unddeplatzierter moderner Einrichtungen, die eine kulturelle Entfremdungverursachen könnten, zu vermeiden", erklärt Baoming Miao von derBehörde für Wohnungswirtschaft und städtische/ländliche Entwicklungin Xi'an. "Das Ziel ist der Aufbau von Dörfern, die ein relativ hohesökologisches Niveau erreichen, während sie gleichzeitig unser echtesländliches Kulturerbe widerspiegeln."Das Dorf Baijiawan im Distrikt Chang'an ist aufgrund seinesschmucken Erscheinungsbilds und der intensiven Ausprägung der lokalenKultur als Modelldorf unter den fertiggestellten Projekten ausgewähltworden. Nach dem Umbau sind alle Dorfstraßen asphaltiert und mitklaren Markierungslinien versehen. Jede Straße wurde mit Solarlampen,mit von blauen Ziegeln eingefassten Blumenbeeten und handgefertigtenBambuszäunen ausgestattet, in denen Lorbeer und Weintraubenungehindert wachsen können. Ein modernes Fitnesszentrum und einöffentlicher Platz unter dem Thema "Gartenland" befinden sich nebeneiner Reihe von Keramikgefäßen, die mit Masken aus Shaanxi-Opernbemalt sind und zur Kultivierung von Lotusblumen dienen.Seit Beginn im Jahr 2018 haben 346 Dörfer dieRestaurierungsarbeiten durchgeführt, von denen 241 Dörfer mittelseiner unabhängigen Prüfung vor Ort überprüft und anerkannt wurden.Während der Beurteilung erhielt das Dorf Lijiayan in Caotang-Stadtden Titel "Ein schönes lebenswertes Dorf Chinas", während das DorfRen in Tongyuan-Stadt, Distrikt Gaoling, als "Ein Modelldorf derUmfeldsanierung" ausgewählt wurde.Die Kommunalregierung von Xi'an hat sich das Ziel gesetzt, bisEnde 2020 insgesamt 320 "Schöne Dörfer" zu restaurieren und auf dieseWeise einen traditionellen ländlichen Raum für die Zukunftaufzubauen.Neben dem Projekt "Schönes Dorf" zielt Xi'an ebenfalls darauf ab,eine moderne Landwirtschaft zu unterstützen, indem eine umfassende"Spezielle landwirtschaftliche Entwicklungszone" aufgebaut wird. ZurFörderung dieses Projekts wurde eine Reihe von Themenfestivalsorganisiert, darunter das bekannteste namens "Xi'an Farmers'Festival" - eine jährliche Veranstaltung, die die landwirtschaftlicheEntwicklung ankurbeln und Kleinbauern zu Wohlstand verhelfen soll. Zuden Höhepunkten der Veranstaltung zählen ein traditionellerDrachentanz, Volksliedwettbewerbe und visuelle Kunstwettbewerbe,traditionelle Malerei und Scherenschnitt sowie Kocherlebnisse unterdem Motto "Vom Hof zum Tisch", bei denen die lokalen bäuerlichenProdukte präsentiert werden.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.xa.gov.cn/Foto -https://mma.prnewswire.com/media/957524/Beautiful_Villages.jpgPressekontakt:Weifeng Jiang+86-189-9110-5999649858560@qq.comOriginal-Content von: XI'an Municipal Government, übermittelt durch news aktuell