Xi Jinping sei Dank, die Krypto-Jahresendrally kann beginnen!

Ich habe zuletzt an dieser Stelle stets geschrieben, dass November und Dezember zwei sehr gute Krypto-Monate sind und ich daher eine „Krypto-Jahresendrally“ erwarte. Schließlich konnte der Bitcoin (BTC) – als „Mutter aller Kryptowährungen“ – in acht von zehn Fällen (und den Bitcoin (BTC) als älteste Kryptowährung gibt es erst seit gut zehn Jahren, er erblickte am 3. Januar 2009 das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung