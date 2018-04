Xi'an Jiaotong-Liverpool University lädt Studierende aus Europa dazu ein, das chinesische Suzhou für sich zu entdecken

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Xi'an Jiaotong-LiverpoolUniversity in Suzhou, China, macht sich nach Europa auf, umStudierende zu rekrutieren."Jede Chance ist mit einer Herausforderung verbunden", erklärtAdrian de Riz aus Hannover, Deutschland, der gerade seinMasterstudium in Business-Analytik (http://www.xjtlu.edu.cn/en/find-a-programme/masters/msc-business-analytics) an der InternationalBusiness School Suzhou (http://www.xjtlu.edu.cn/en/departments/academic-departments/international-business-school-suzhou/) abschließt.Internationale Studenten vor Ort sind sich einig, dass Suzhou einhervorragendes Ziel für Abenteuerlustige ist, ein Ort, der das Lebenin einer modernen chinesischen Stadt neu definiert.Suzhou, bekannt für seine klassischen Gärten und seine reicheGeschichte als Seidenproduzent an der Seidenstraße, ist nur 30Minuten mit dem Zug vom kosmopolitischen globalen FinanzzentrumShanghai entfernt.Derzeit sind mehr als 700 internationale Studenten in Suzhou ander Xi'an Jiaotong-Liverpool University (http://www.xjtlu.edu.cn/en/)immatrikuliert, die sich im Suzhou Industrial Park befindet, einemmodernen Komplex im Osten Suzhous.Die gut mit mehreren Fortune-500-Unternehmen vernetzte XJTLUermöglicht Studierenden, die chinesische Sprache zu erlernen undgleichzeitig einen international anerkannten Abschluss zu erwerben.Die Unterrichtssprache ist Englisch."Es ist eine wunderschöne, saubere und moderne Stadt, und ichlerne Chinesisch, was für meine Zukunft sehr hilfreich sein wird",sagt die Französin Lea Fischbach, die Biowissenschaften (http://www.xjtlu.edu.cn/en/departments/academic-departments/biological-sciences/)an der XJTLU studiert."Bei uns im Fachbereich wird zum Teil Spitzenforschung (http://www.xjtlu.edu.cn/en/news/2018/02/%E2%80%8Bresearch-by-xjtlu-graduates-could-help-to-control-fire-ants) betrieben", führt Lea aus, "und dieProfessoren sind sehr nett und beziehen uns in alles ein".Auch außerhalb des Uniumfelds finden die Studenten reichlichGelegenheit, die lokale Kultur zu erkunden und sich auf ihre Zukunftvorzubereiten.Filip Krzyzanowsk aus Polen, ebenfalls internationaler Student ander XJTLU, ist Weltreisender und Video Blogger(https://www.youtube.com/watch?v=VvNJOtNTrHQ), der Suzhou mitBegeisterung als seine Heimat ansieht. "Suzhou ist definitiv einesuper Wahl", stellt Filip fest. "Wer abenteuerlustig ist und keineAngst hat, seine Komfortzone zu verlassen, wird hier auf jeden Fallbelohnt - ich kann mir keinen besseren Ort dafür vorstellen".Filip merkt an, "Wir wissen alle, wie wichtig China wird, und ichkann demnächst ein Jahr in China für mein Informatikdiplom vorweisen,so dass ich wirklich gute Berufschancen habe".Das Studentenrekrutierungsteam der XJTLU wird vom 23. April - 4.Mai Deutschland, Frankreich und Großbritannien besuchen und stehtbereit, um die Studienmöglichkeiten an der XJTLU zu erläutern. Umeinen Termin abzusprechen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an XJTLUGlobal.Die 2006 gegründete Xi'an Jiaotong-Liverpool University, diegrößte international kooperierende Universität in China, ist einePartnerschaft zwischen der Xi'an Jiaotong University und derUniversity of Liverpool. Die XJTLU möchte sich zu einerforschungsorientierten internationalen Universität in China und einerfür ihre einzigartigen Eigenschaften international anerkanntenchinesischen Universität entwickeln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/678687/Xian_Jiaotong_Liverpool_University.jpgPressekontakt:Jacqueline Banki+86 1586 249 3403Original-Content von: Xi'an Jiaotong-Liverpool University, übermittelt durch news aktuell