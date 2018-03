Xi'an Farmers Festival feiert die regionalen Errungenschaften in der Entwicklung des ländlichen Raums

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die in der chinesischen ProvinzShaanxi gelegene Stadt Xi'an hat am 18. März erstmalig ihr FarmersFestival ausgerichtet. Diese neue, einmal jährlich stattfindendeVeranstaltung, die ins Leben gerufen wurde, um dielandwirtschaftlichen Traditionen und Innovationen der Region zufeiern, positioniert Xi'an als national führend bei der Entwicklungmoderner Agrarinnovationen und unterstützt die beschleunigtewirtschaftlichen Entwicklung des ländlichen Raums mit Chinasalthergebrachter bäuerlicher Kultur.Die Einführung eines gesetzlichen Feiertags für Landwirte zeigt,dass eine umfassende Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität inder bäuerlichen Bevölkerung erreicht wurde. Zu den Höhepunkten desersten Festivals zählten eine traditionelle Eröffnungszeremonie mitDrachentanz, ein Volksliederwettbewerb, ein Wettbewerb für visuelleKunst mit Malerei und Scherenschnitt, Sportveranstaltungen undkulinarische Farm-to-Table-Erlebnisse, bei denen die besten lokalenProdukte präsentiert wurden.Das Xi'an Farmers Festival soll zudem zeigen, wie stark sich Xianregional auf die sogenannten 'drei ländlichen Probleme' fokussiert.Die "drei ländlichen Probleme" beziehen sich aufentwicklungspolitische Herausforderungen für Landwirte, ländlicheGemeinschaften und die Landwirtschaft in den ländlichen RegionenChinas. Für Xi'an ist die Land- und Agrarwirtschaft einschließlichForstwirtschaft, Viehzucht und Fischerei ein wichtigerWirtschaftszweig, der 4,94 Mrd. USD Umsatz im Jahr 2017 erbracht hat.Das Xi'an Farmers Festival würdigt, wie sehr sich die Region in ihrerbreiteren Wachstumsstrategie auf die Entwicklung des ländlichen Raumskonzentriert.Xi'an hat zwischen 2017 und 2018 mit einem Wachstum deslandwirtschaftlichen Einkommens von 4,44 Mrd. USD und einemdurchschnittlichen Einkommenszuwachs von 8,8% für seine ländlicheBevölkerung bereits signifikante Fortschritte bei der Bewältigung der"drei ländlichen Probleme" erzielt. Die Steigerung derProduktionsausbeute für einzelne Sektoren lag bei 5% für Gemüse, 3,9%für Obst, 3,2% für Fleisch, und 4,8% im Fischereisektor.Xi'ans Initiativen zur Entwicklung des ländlichen Raumskonzentrieren sich auf drei Schlüsselbereiche: Kapazitätsaufbau fürLandwirte, Revitalisierung für ländliche Gemeinden undMarkenentwicklung für Sonderkulturen. Hierzu wurden zahlreicheagrarwirtschaftliche Bildungsinstitutionen finanziert, um Talente imlandwirtschaftlichen Bereich zu fördern. Durch die Einrichtung vonBürgerservice-Zentren sind Ressourcen für die Bevölkerung sowohlonline als auch offline und auf Dorf- und Regionalebene besserzugänglich gemacht worden. Des Weiteren wurden Sonderkulturenidentifiziert und in bestimmten Regionen kultiviert, um einMarkenimage zu entwickeln, so zum Beispiel der Kreis Eyi alsAnbauregion für Trauben und der Kreis Zhouzhi als Kiwi-Region.Informationen zum Xi'an Farmers FestivalDas Xi'an Farmers Festival wurde 2017 ins Leben gerufen, umAufmerksamkeit für die "drei ländlichen Probleme" Chinas zu schaffenund Xian als führend in der Entwicklung des ländlichen Raums und derLandwirtschaft zu etablieren.Pressekontakt:Xiangping Wang348004566@qq.comOriginal-Content von: Xi'an Farmers Festival, übermittelt durch news aktuell