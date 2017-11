Xetra-Gold feiert 10. Geburtstag (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Rasanter Anstieg auf über 170 Tonnen Goldbestand / Bayern undHessen lassen sich Xetra-Gold besonders gerne ausliefernXetra-Gold, das europaweit führende mit Gold besicherteWertpapier, feiert 10. Geburtstag. Zu diesem Anlass wurde der Handelan der Frankfurter Börse heute mit dem Läuten der Börsenglockeeröffnet. Nach einem zuletzt deutlichen Anstieg der Goldnachfrage vonprivaten wie institutionellen Investoren sind aktuell mehr als 170Tonnen Xetra-Gold im Wert von über sechs Milliarden Euro im deutschenZentraltresor für Wertpapiere in Frankfurt eingelagert. ZuJahresbeginn 2016 lag der Bestand noch bei 59,25 Tonnen.Mit der Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold können Anleger ander Entwicklung des Goldpreises in Euro partizipieren. Dabeientspricht ein Anteilschein genau einem Gramm Gold in Euro. Für jedenAnteilschein wird im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere genau einGramm Gold hinterlegt.Xetra-Gold-Anleger haben Anspruch auf die Auslieferung desverbrieften physischen Goldes. Seit der Einführung von Xetra-Gold imJahr 2007 haben Anleger davon 965 Mal Gebrauch gemacht. Dabei wurdeninsgesamt 4,8 Tonnen Gold ausgeliefert. Bayern und Hessen haben dasGold besonders gern daheim: Mehr als die Hälfte der Auslieferungenging in diese Bundesländer.Von allen über den Börsenplatz Xetra gehandelten Rohstoffe(Exchange Traded Commodities, ETC) ist Xetra-Gold das umsatzstärksteWertpapier. Im ersten Halbjahr 2017 lag der Orderbuchumsatz bei 1,78Milliarden Euro.Im September 2015 hatte der Bundesfinanzhof bekannt gegeben, dassGewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold nach einerMindesthaltedauer von einem Jahr nicht unter die Abgeltungssteuerfallen. Somit sind der Erwerb und die Einlösung oder der Verkaufsteuerlich wie ein unmittelbarer Erwerb und unmittelbarer Verkaufphysischen Goldes zu beurteilen - also beispielsweise wie Gold-Barrenoder Gold-Münzen.Pressekontakt:Patrick KalbhennTel.: +49-(0) 69-2 11-1 15 00media-relations@deutsche-boerse.comOriginal-Content von: Xetra-Gold, übermittelt durch news aktuell