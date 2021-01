Xerox Aktie: Schläge von allen Seiten!

Xerox Holdings Corp. (NYSE:XRX) beendete sein viertes Quartal mit einem schwächeren Finanzbild und der ausdrücklichen Hoffnung auf ein solideres Jahr 2021.

Was ist passiert?

Das Unternehmen mit Sitz in Norwalk, Connecticut, meldete am Dienstag einen Nettogewinn von $77 Millionen im vierten Quartal, was weit von den $818 Millionen entfernt ist, die es ein Jahr zuvor gemeldet hatte.

Der Quartalsumsatz von 1,93 Mrd. $ bedeutete einen



