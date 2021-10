Xenon Pharmaceuticals Aktie: Die Aktien sind über das vorherige 52-Wochen-Hoch gestiegen!

Die Aktien von Xenon Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:XENE) haben heute ein neues 52-Wochen-Hoch von 34,80 $ erreicht. Ungefähr 5,5 Millionen Aktien haben heute den Besitzer gewechselt, verglichen mit einem durchschnittlichen 30-Tage-Volumen von 3,9 Millionen Aktien. Der Kurs von Xenon Pharmaceuticals Inc. liegt derzeit 47,7 % über dem durchschnittlichen Konsenspreisziel der Analysten von $17,01. Im vergangenen Jahr wurde Xenon Pharmaceuticals Inc. in einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung