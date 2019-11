Xenia Hotels & Resorts Inc: Was steht jetzt noch aus?

Xenia Hotels & Resorts Inc notiert aktuell (Stand 00:34 Uhr) mit 21.24 USD fast unverändert (+0.09 Prozent).

Wie Xenia Hotels & Resorts Inc derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Xenia Hotels & Resorts Inc haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Xenia Hotels & Resorts Inc heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 41,04 Punkten, zeigt also an, dass Xenia Hotels & Resorts Inc weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Xenia Hotels & Resorts Inc auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,99). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Xenia Hotels & Resorts Inc-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 5,18 % ist Xenia Hotels & Resorts Inc im Vergleich zum Branchendurchschnitt (4,21 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,97 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.