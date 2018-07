Xcel Energy: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Für die Aktie Xcel Energy stehen per 26.07.2018, 02:00 Uhr 45,69 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Xcel Energy zählt zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Xcel Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Xcel Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Xcel Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,33 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,31) für diese Aktie. Xcel Energy bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...