Xbox und David Smith stellen neuen Titelrekord bei GUINNESS WORLD RECORDS(TM) für die menschliche Kanonenkugel auf

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - David "The Bullet" Smith hatseinen eigenen GUINNESS-WELTREKORDTITEL für die längste zurückgelegteEntfernung als menschliche Kanonenkugel anlässlich des Starts deskommenden Xbox-Games Sea of Thieves(https://www.xbox.com/en-US/games/sea-of-thieves) übertroffen.David wurde vom Xbox Pirate Blaster, einer 10 Meter langen Kanoneim Raymond James Stadium, 59,46 Meter durch die Luft gefeuert undkonnte damit seinen eigenen früheren GUINNESS-WELTREKORDTITEL von59,07 Metern brechen. Der Flug war für David ein wilder Ritt, denn erflog rund fünf Sekunden lang durch die Luft, bevor er mit Wucht aufeinem Luftkissen sicher landete. Fans schalteten sich in denLivestream über Mixer Xbox Channel (https://mixer.com/xbox) ein undhinterließen motivierende Kommentare für David bei diesem äußerstamüsanten und interaktiven Ereignis.Sea of Thieves wird ab 20. März als Teil des Xbox Game Pass zurVerfügung stehen, bei dem Fans ihre eigenen Kanonen verwenden können,um Schiffe von Feinden zu bezwingen. Stopfe deinen eigenen Piraten indie Kanone, nimm dein Ziel ins Visier, zünde die Lunte an und dannviel Spaß beim Flug! Sea of Thieves ist im Microsoft Store (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.xbox.com%2Fseaofthieves&data=02%7C01%7Cbrett.williams%40assemblyinc.com%7Ce67c36ebbca549799d5608d53cc11794%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636481722377114698&sdata=naXRqsKq92gwOmRklVGQ2g69yOjoJKimITC7MycHHsw%3D&reserved=0) jetzt über Vorbestellung erhältlich und bietet denGamers eine reiche und fantastische Welt voller Piraten, Gefahr undEntdeckungen - alles in nativem 4K und HDR!Wenn man mehr über andere großartige Gaming-Rekordtitel erfahrenmöchte, dann sollte man das Buch Guinness World Records 2018 Gamer'sEdition (http://www.guinnessworldrecords.com/products/books/gamers-edition-2018/) lesen.