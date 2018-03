Xbox stellt den ersten Pirate Blaster der Welt vor und versucht damit, den GUINNESS WORLD RECORDS(TM) Titel zu gewinnen

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Alle sind eingeladen, Xbox dabeizu helfen, den Start ihres größten neuen IP des Jahres, Sea ofThieves (https://www.xbox.com/en-US/games/sea-of-thieves), zu feiern,eines neuen Shared World-Abenteuerspiels, das Freiheit, Action undSpannung bietet und das ultimative Piratenerlebnis schafft. Nehmensie am historischen Versuch von Xbox teil, den GUINNESS WORLDRECORDS-Titel mit dem Sea of Thieves Human Cannonball Launch zugewinnen.Am Dienstag, dem 13. März, wird David "The Bullet" Smith um 13 UhrET (Ostküstenzeit) versuchen, mit der Xbox Pirate Blaster, einer5.440 kg schweren, 10 m langen Kanone, die David in einer fünftelSekunde von 0 auf 97 km/h beschleunigen wird, den GUINNESS WORLDRECORDS-Titel für die größte, als menschliche Kanonenkugelüberbrückte Distanz zu gewinnen. Um dies zu erreichen, wird David miteiner durchschnittlichen Antriebskraft von mehr als 10 G durch denLauf der Kanone beschleunigen und abheben. Er wird als Kanonenkugelversuchen, eine Distanz von 61 Metern zurückzulegen, und mit 12 G aufden Lande-Airbag aufprallen.In Sea of Thieves werden Kanonen erfolgreich eingesetzt, um Löcherin gegnerische Schiffe zu schießen (und um erfolgreich an Land zugelangen). Fans werden dazu eingeladen, sich diesem einmaligen undinteraktiven Livestream-Erlebnis auf dem Mixer Xbox Channel(https://mixer.com/xbox) anzuschließen, wo sie ihre Sparks, die aufder gesamten Mixer-Site beim Ansehen und Streaming von Spielenverwendete und verdiente Währung dazu verwenden können, die Kanonevon Smith zu beleuchten.Versäumen Sie nicht, morgen, am 13. März um 13 Uhr ET Mixereinzuschalten, den GUINNESS WORLD RECORDS-Titelversuch livemitzuerleben und sich die Ergebnisse auf Xbox Wire anzuhören. Weitereunglaubliche Spielrekorde finden Sie unter Guinness World Records2018: Gamer's Edition (http://www.guinnessworldrecords.com/products/books/gamers-edition-2018/).Und vergessen Sie nicht, Ihr Exemplar von Sea of Thievesabzuholen, das sie ab heute im Microsoft Store vorbestellen können,oder spielen Sie es am Dienstag, dem 20. März, mit dem Xbox GamePass. Das Spiel ist für Xbox One und Windows 10 PC verfügbar.Pressekontakt:Erica Teller, 212-774-6829, eteller@endeavorco.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/653255/Xbox_Pirate_Blaster_Human_Cannon.jpgOriginal-Content von: Xbox, übermittelt durch news aktuell