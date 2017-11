"Xaviers Wunschkonzert Live" am 9. November: Aus diesen 25 Songs können Zuschauer ihren persönlichen Musikwunsch wählen und gewinnen

Unterföhring (ots) -- Bei Xavier Naidoo zu Gast sind Stefanie Hertel, Ivy Quainoo, MicDonet und Johnny Logan- Aus 25 Songs können sich die Zuschauer ihren Musikwunscherfüllen lassen- Der Zuschauer, der ausgewählt wird und dessen Wunschtitel ambesten ankommt, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit einemder Stars zu gewinnen- Sechste Show am 9. November um 20.15 Uhr live und exklusiv aufSky 1 und Sky Go sowie auf Abruf ab 11. November über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket3. November 2017 - In der sechsten Ausgabe von "XaviersWunschkonzert Live" trifft am kommenden Donnerstag Pop auf Schlager.Bei der Livesendung am 9. November steht Schlagersängerin undModeratorin Stefanie Hertel zusammen mit "The Voice ofGermany"-Gewinnerin Ivy Quainoo, "The Voice"-Kollege Mic Donet undMister Grand Prix Johnny Logan sowie Gastgeber Xavier Naidoo auf derStudiobühne und versprechen jede Menge stimmgewaltige Auftritte undGänsehautmomente. Jeder von ihnen hat jeweils fünf Songs im Gepäckund die Zuschauer können sich während der Show ihren Wunschsongerfüllen lassen.Folgende Songs stehen am Freitag in "Xaviers Wunschkonzert Live"zur Auswahl:1. Bad Romance (Lady Gaga)2. Could You Be Loved (Bob Marley)3. Dein Glück Liegt Mir Am Herzen (Söhne Mannheims)4. Die Kleine Kneipe (Peter Alexander)5. Dirndlrock (Stefanie Hertel)6. Do You Like What You See (Ivy Quainoo)7. Forever And A Day (Johnny Logan)8. Hallelujah (Leonard Cohen)9. Happy (Pharrell Williams)10. Happy Again (Mic Donet)11. Hold Me Now (Johnny Logan)12. It Is What It Is (Johnny Logan)13. Losing You (Mic Donet)14. Morgen (Mic Donet)15. Mut Zur Veränderung (Xavier Naidoo)16. Piece Of My Heart (Janis Joplin)17. Purple Rain (Prince)18. Sie Sieht Mich Nicht (Xavier Naidoo)19. Sign Of The Times (Harry Styles)20. So What (P!nk)21. Spending My Time (Roxette)22. Über Jedes Bacherl Geht A Brückerl (Stefanie Hertel)23. Who You Are (Ivy Quainoo feat. Stanfour)24. You Got Me (Ivy Quainoo)25. Zwischen Den Zeilen (Stefanie Hertel)Sky Zuschauer können ihren Musikwunsch auf www.sky.de/xaviereinreichen und haben die Chance, dass dieser live in der Show erfülltwird. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong.Der Zuschauer, der sich diesen per Live-Schalte in die Show gewünschthat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Künstler zugewinnen.Und darum geht's:Xavier Naidoo und seine vier Gäste stellen sich in einemMannheimer Club einer Herausforderung, die es so im deutschenFernsehen noch nicht gab: Sky Zuschauer wählen während der Show Songsaus, die nur wenige Minuten später in "Xaviers Wunschkonzert Live"mit Band gesungen werden. Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel ausunterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinemeigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werdenzu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließendaus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinenMusikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vorOrt den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat,hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert zu gewinnen. Die Showreihe"Xaviers Wunschkonzert Live" zeigt die besten Musiker Deutschlandsohne Netz und doppelten Boden. Das garantiert Sky 1 Zuschauern einenFernsehabend mit musikalisch hochkarätiger Besetzung und vielenüberraschenden, emotionalen und einzigartigen Momenten.Über Stefanie Hertel:Stefanie Hertel wurde im Vogtland als Tochter desVolksmusik-Sängers Eberhard Hertel und dessen Frau Elisabeth geboren.Sie hat eine Schwester und zwei Brüder. Bereits mit vier Jahren standsie gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne und präsentierte ihrGesangstalent erstmals im DDR-Fernsehen. Kurz nach derWiedervereinigung holte Carolin Reiber das Nachwuchstalent in die"Volkstümliche Hitparade" im ZDF. 1991 belegte Stefanie Hertel mitdem Titel "So a Stückerl heile Welt" den ersten Platz bei derSuperhitparade der Volksmusik und gewann den Grand Prix derVolksmusik. 1992 mit dem Titel "Über jedes Bacherl geht a Brückerl".Im September 1992 wurde sie von RTL mit der "Krone der Volksmusik"als "Erfolgreichste Nachwuchssängerin" ausgezeichnet und ihreKarriere ging steil bergauf. Denn weitere Preise folgten,beispielsweise 5 "Kronen der Volksmusik", 3 "Goldene Stimmgabeln" und3 "Goldene Hennen". 2012 konnte Stefanie Hertel mit einem drittenPlatz bei "Let's dance" überzeugen und es gelang ihr als moderne,weltoffene und temperamentvolle Frau alte Klischees abzulegen.Weiterhin erzielt sie seit 2012 mit ihren eigenen Musik-Showsregelmäßig Höchstquoten. Im Oktober 2016 veröffentlichte sie mit denSchwestern Anita & Alexandra Hofmann das Projektalbum"Männerversteher" und tourt seit 2012 gemeinsam mit den vierMusikerinnen der DirndlRockBand durch Deutschland, Österreich und dieangrenzenden Länder. Stefanie Hertel legt bewusst Wert daraufmusikalisch frei von jeglichem Schubladendenken zu performen. WeitereInfos auf www.stefaniehertel.deÜber Ivy Quainoo:Im Februar 2012 gewann Ivy Quainoo die erste Staffel derCastingshow "The Voice of Germany". Mit ihrem Nummer-2-Hit "Do YouLike What You See" ging sie auf Tournee und gewann einen Echo sowiezwei goldene Schallplatten. Doch die Sängerin mit den ghanaischenWurzeln will mehr. Sie bezeichnet sich selbst als jung, ehrgeizig,hungrig - aber auch immer selbstreflektierend und bescheiden. Unddiese Komponenten führte sie auch auf ihrem zweiten Album "Wildfires"zusammen, das 2013 erschien. Vor zwei Jahren zog Musikerin dann nachNew York City, um dort auf einer der renommiertesten Schulen der WeltSchauspiel zu studieren. Doch 6.000 Kilometer Distanz nachDeutschland und ein rigoroses Schauspielstudium hielten die 24Jährige nicht davon ab, genauso hart an neuer Musik zu arbeiten. DasErgebnis: im November tourt Ivy Quainoo durch Deutschland. In dreiStädten Deutschlands wird das Allroundtalent mit neuen Songs und Hitswie "Do You Like What You See" & "Wildfires" die Clubs zum Staunen,Tanzen und Bewundern bringen. Weitere Informationen:https://www.facebook.com/IvyQuainoo/Über Mic Donet:Durch "The Voice of Germany" wurde der talentierte Soulsängerbekannt. Sein daraufhin erschienenes Werk "Plenty Of Love"bezeichnete Xavier Naidoo als Grammy-würdig und hielt sich über 20Wochen in den deutschen Top 10. Sein musikalischer Weg begann jedochschon viele Jahre früher: Bereits im zarten Alter von 19 Jahrenunterschrieb er seinen ersten Plattenvertrag und veröffentlichte 2004sein deutschsprachiges Debut-Album namens "Stille Wasser", das heutein Szenekreisen noch immer Kultstatus genießt. 2015 erschien seinletztes Werk namens "Rise and Shine". Es folgte eine längerekünstlerische Pause in der Mic sich entschloss, für einige Monateallein die Welt zu bereisen, sich neu zu entdecken und zu erfinden.Gegenwärtig arbeitet er an einem neuen Album zusammen mit Rap-IkoneSamy Deluxe und kehrt nach über 10 Jahren wieder zurück zur deutschenSprache zu seinen "Hip-Hop-Wurzeln". Man darf also weiterhin sehrgespannt sein. Weitere Informationen: www.micdonet.comÜber Johnny Logan:Johnny Logan ist wahrscheinlich einer der beständigsten undanerkanntesten Künstler, die der Eurovision Song Contest jemalshervorgebracht hat: 1980 gewann Johnny Logan den ESC mit "What'sAnother Year". Sieben Jahre später, nämlich 1987 gewann er denWettbewerb zum zweiten Mal mit seiner Eigenkomposition "Hold me Now".Als Komponist von "Why me" gewann er den Wettbewerb zum dritten Malim Jahr 1992. Kein anderer Künstler oder Komponist in der Geschichteder Eurovision hat jemals einen solchen Erfolg erzielt. Vor kurzemerhielt er eine Doppel Platin CD in Skandinavien und hatteerfolgreiche Veröffentlichungen in Deutschland, Österreich und derSchweiz. Im Verlauf der Jahre hat er immer weiter aufgenommen und isterfolgreich durch Europa getourt. 30 Jahre sind vergangen seit "HoldMe Now". Aber dieses Jahr veröffentlicht er endlich eine CD mit 12neuen Kompositionen, die den Titel "It Is What It Is" trägt. Die CDbeinhaltet alles von Rock & Roll ("House of Lucille") bis zumnatürlichen Nachfolger von "Hold Me Now" ("Forever and a day"). Dasgesamte Album wurde mit echten Instrumenten eingespielt. Die Songssind alle unterschiedlich aber mit der Produktion und seiner Stimmeharmoniert alles zusammen. Weitere Infos auf www.johnnylogan.comÜber Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:September 2017).Pressekontakt:Stephanie SchlayerExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell