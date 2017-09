"Xaviers Wunschkonzert Live" am 8. September: Aus diesen 25 Songs können Zuschauer ihren persönlichen Musikwunsch wählen und gewinnen

Unterföhring (ots) -- Bei Xavier Naidoo zu Gast sind Stefanie Heinzmann, Iggy vonLions Head, Pohlmann und Joachim Witt- Aus 25 Songs können sich die Zuschauer ihren Musikwunscherfüllen lassen- Der Zuschauer, der ausgewählt wird und dessen Wunschtitel ambesten ankommt, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit einemder Stars zu gewinnen- Vierte Show am 8. September um 20.15 Uhr live und exklusiv aufSky 1 und Sky Go sowie auf Abruf ab 9. September über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket1. September 2017 - Bei Gastgeber Xavier Naidoo trifftmultikultureller Flair auf die Neue Deutsche Welle. Die vierte Showvon "Xaviers Wunschkonzert Live" am Freitag, 8. September um 20.15Uhr auf Sky 1 steht ganz im Zeichen großer Stimmen aus der ganzenWelt. Bei der Liveshow musizieren diesmal die Schweizer PopsängerinStefanie Heinzmann, der New Yorker Iggy von Lions Head, derPopmusiker Pohlmann und der Neue Deutsche Welle Star Joachim Wittgemeinsam mit Gastgeber Xavier Naidoo live auf der MannheimerStudiobühne. Die Künstler müssen sich den Songwünschen der SkyZuschauer stellen und diese ohne Netz und doppelten Boden, nur inBegleitung einer Band live performen.Folgende Songs stehen am Freitag in "Xaviers Wunschkonzert Live"zur Auswahl:1. A Horse With No Name (im Original von America)2. All Of Me (im Original von John Legend)3. Can't Buy Me Love (im Original von The Beatles)4. Clocks (im Original von Coldplay)5. Der Fels (im Original von Xavier Naidoo)6. Die Flut (im Original von Witt / Heppner)7. Diggin' In The Dirt (im Original von Stefanie Heinzmann)8. Don't Look Back In Anger (im Original von Oasis)9. Führ mich ans Licht (im Original von Xavier Naidoo)10. Gelassenheit (im Original von Pohlmann)11. Goldener Reiter (im Original von Joachim Witt)12. Himmel und Berge (im Original von Pohlmann)13. I Want You Back (im Original von The Jackson Five)14. In The End (im Original von Stefanie Heinzmann)15. Mountains O' Things (im Original von Tracy Chapman)16. My Man Is A Mean Man (im Original von Stefanie Heinzmann)17. Ohne Dich (im Original von Joachim Witt)18. See You (im Original von Lions Head)19. Summertime Sadness (im Original von Lana Del Rey)20. The Way It Is (im Original von Bruce Hornsby And The Range)21. True Love (im Original von Lions Head)22. Wenn jetzt Sommer wär (im Original von Pohlmann)23. Wenn sie tanzt (im Original von Max Giesinger)24. When I Wake Up (im Original von Lions Head)25. Wo willst du hin (im Original von Xavier Naidoo)Sky Zuschauer können ihren Musikwunsch auf www.sky.de/xaviereinreichen und haben die Chance, dass dieser live in der Show erfülltwird. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong.Der Zuschauer, der sich diesen per Live-Schalte in die Show gewünschthat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Künstler zugewinnen.Und darum geht's:Xavier Naidoo und seine vier Gäste stellen sich in einemMannheimer Club einer Herausforderung, die es so im deutschenFernsehen noch nicht gab: Sky Zuschauer wählen während der Show Songsaus, die nur wenige Minuten später in "Xaviers Wunschkonzert Live"mit Band gesungen werden. Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel ausunterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinemeigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werdenzu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließendaus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinenMusikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vorOrt den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat,hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einemseiner Gäste zu gewinnen. Durch die mehrteilige Live-Showproduktionvon Naidoo Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland führt nebenXavier Naidoo Sky Moderatorin Esther Sedlaczek.Über Stefanie Heinzmann:Seit ihrem 2008er Durchbruchsdebüt "Masterplan" zählt StefanieHeinzmann zu den erfolgreichsten und mitreißendsten Sängerinneninnerhalb der europäischen Poplandschaft. Die Pop- und Soulsängerinaus dem Schweizer Wallis blickt auf unzählige Platin- undGoldauszeichnungen, ausverkaufte Tourneen, Zusammenarbeiten mitWeltstars wie Tower of Power, Joss Stone, Lionel Richie oder RonanKeating zurück. Hinzu kommen zahlreiche Ehrungen wie der ECHO, derMTV Europe Music Award, der Swiss Music Award, der Kids Choice Awardsowie die 1Live Krone. Nicht zuletzt die Erfahrungen während ihrerJurorentätigkeit bei den letzten beiden Staffeln von "The Voice OfSwitzerland" machen Stefanie Heinzmann zu einer rundum gereiftenKünstlerin. Weitere Infos auf http://www.stefanieheinzmann.deÜber Iggy von Lions Head:Gleich mit seiner ersten Single "Begging" landete Lions Head,bürgerlich Ignacio Uriarte, im Sommer 2015 einen beachtlichenÜberraschungserfolg. Seine erste Veröffentlichung erreichte über 2Millionen Spotify Streams, Top 60 der deutschen Airplaycharts und dasMusikvideo zu "Begging" über eine Millionen Plays. Dieser Erfolg warAnlass für Joris und Milky Chance ihn auf ihre Tour mitzunehmen.Zudem spielte er auf zahlreichen Festivalbühnen und etlicheClubkonzerte. Die Songs von Lions Head gleichen "Snapshots of Life",in denen er die großen Themen des Lebens in kleine Anekdotenverpackt. Man begegnet seiner Bestimmung erst auf Wegen, die maneigenmächtig einschlägt. Diesem Motto folgte der gebürtige New Yorkerund verließ seine Heimatstadt. Nach einzelnen Bandprojekten und einemAbstecher nach Los Angeles zog es den kreativen Globetrotter fortandurch Europa, wo er nach Zwischenstopps in London, Madrid, Rom, Wien,Hamburg und München letztlich in Berlin landete. WeitereInformationen: http://www.lionsheadmusic.de/Über Pohlmann:Der Sänger mit einer Stimme geprägt von Cat Stevens, Tracy Chapmanund Bob Marley veröffentlichte 2006 sein erstes Album "ZwischenHeimweh und Fernsucht". Seine Musik ist ein Mix aus JackJohnson-Gitarrenfolk, ein bisschen Bruce Springsteen-Blues,klassischer Pop und ein bisschen Country Rock. Mit seinerwestfälisch-herzlich Art erobert er sein Publikum im Nu und neigt beiKonzerten dazu sich selbst symbolisch zur ironischen Zielscheibe zumachen. Pohlmanns "Jahr aus Jahr ein" Akustiktour geht im Dezember2017 in die nächste Runde. Der Sänger mit dem schwarzen Adler auf derGitarre ist mit seinem Kultprogramm nun schon zum vierten Mal im Triounterwegs. Die Show kommt schnell und energiegeladen und dann wiederganz runtergebrochen daher, mal nachdenklich, mal hoffnungsvoll. DennPohlmann begreift das Fallen und Stolpern immer als Teil des Plans.Weitere Infos auf http://ingopohlmann.deÜber Joachim Witt:Als "Goldener Reiter" galoppierte Joachim Witt Anfang derAchtzigerjahre durch die Charts. Im Laufe der Dekaden hat er sicheinen Ausnahmestatus unter Deutschlands Musikern erarbeitet. Er darfungeniert Genres wechseln, Stile mischen und sich selbst immer wiederneu erfinden, ganz, wie ihm der Sinn steht - seine Fans bleiben ihmtreu. Weil sie wissen, dass sich hinter dem künstlerischen Wandelnoch immer derselbe Mensch verbirgt. Ein Mensch, der - genau wie sie- durch alle Stimmungslagen getrieben wird. Joachim Witt vermag esjedoch wie kein Zweiter, diese mit ungebremster Intensität zuvermitteln. Deshalb ist es auch bei seinem inzwischen 16. Studioalbum"Thron" gar nicht notwendig, sich erst umständlich auf die Musikeinlassen zu müssen. Witt packt einen mühelos dort, wo es weh- oderwohltut. Weitere Infos auf http://joachimwitt.de/Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalenSerienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SDals Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HDist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungensind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich undräumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juli2017).Pressekontakt:Stephanie SchlayerExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell