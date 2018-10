Köln (ots) -Xavier Naidoo (47) bereichert als Juror die neue Staffel von"Deutschland sucht den Superstar", die RTL ab Anfang 2019 ausstrahlt.Der vielfach ausgezeichnete Künstler hat wie kein anderer diedeutsche Popmusik geprägt. Er ist nicht nur einer der erfolgreichstenMusiker Deutschlands, sondern bringt auch Erfahrungen als Songwriter,Producer, Musik-Dozent und TV-Entertainer mit und vereint damitgeballte Musikkompetenz in einer Person. Das Gründungsmitglied derSöhne Mannheims und Inhaber mehrerer Labels wird nebenErfolgsproduzent Dieter Bohlen (64) und Ex-DSDS-Gewinner PietroLombardi (26) in der neuen DSDS-Jury die Sängerinnen und Sängerbewerten. Wer auf dem vierten Stuhl in der Jury Platz nimmt, gibt RTLzeitnah bekannt.Xavier Naidoo: "Nach einer kleinen familiären Auszeit bin ichgestärkt für neue musikalische Herausforderungen. Die Entdeckung undFörderung musikalischer Talente ist für mich eineHerzensangelegenheit - bitte bringt mich zum Staunen und Schwärmen.Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Dieter. Wirwollen schon seit Jahren etwas gemeinsam machen, leider hat eszeitlich bisher nicht geklappt."Xavier Naidoos Debütalbum als Solokünstler "Nicht von dieser Welt"verkaufte sich seit 1998 über 1,5 Millionen Mal und blieb über einJahr lang in den Top 20 der Charts. Inzwischen hat er siebenStudio-Soloalben veröffentlicht, die sich millionenfach verkauftenund alle direkt in der Top 3 der deutschen Albumcharts landeten.Auf seinen Konzerten sorgt er mit seiner außergewöhnlichen Stimme undstarken Bühnenpräsenz stets für Gänsehautmomente. Zudem begeistertXavier Naidoo als Entertainer regelmäßig ein großes Fernsehpublikumund prägte eine neue Generation der musikalischenFernsehunterhaltung: Als Juror bei den ersten beiden Staffeln von"The Voice Of Germany", als erster Gastgeber bei "Sing meinen Song -Das Tauschkonzert" (über drei Staffeln) sowie als Moderator desMusikpreises "Echo".Neben der Musik engagiert sich Xavier Naidoo seit vielen Jahren fürsoziale Projekte und erhebt seine Stimme gegen Ausgrenzung,Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung.Momentan schreibt er an seinem achten Solo-Album.Allerletzte BewerbungschanceDer erste Arbeitstag der neuen Jury ist am nächsten Dienstag, den 16.Oktober auf dem Drachenfels in Königswinter. Dann beginnen dieAufzeichnungen zur 16. Staffel. Parallel zu den Aufzeichnungen derJurycastings haben Sängerinnen und Sänger die allerletzte Chance,sich für die Show zu bewerben:Hier die Termine für die offenen Castings:Do., 18.10.18, 11-16 Uhr, Auf dem Drachenfels, DrachenfelsRestaurant, in 53339 Königswinter.Mi., 24.10.18, 11-16 Uhr, Am Bodensee im Seehotel am Kaiserstrand,6911 Lochau bei BregenzSo., 04.11.18, 10-15 Uhr, Hanse Gate Hamburg, Neumühlen 12, 22763HamburgZum offenen Casting bitte den Personalausweis mitbringen.Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung derErziehungsberechtigten mitbringen. Bewerber sollten drei Songsvorbereiten und falls sie ein Instrument spielen, können sie diesgerne mitbringen.Castingbogen und weitere Informationen zur Teilnahme unter:www.RTL.de.Interessierte können sich am Samstag, den 13. Oktober live auf demoffiziellen DSDS Instagram Channel Tipps holen. Prince Damien,DSDS-Sieger 2016 und neuer DSDS-Vocal-Coach sowie DSDS Vocal CoachJuliette Schoppmann stehen von 14.00 bis 14.30 Uhr live auf Instagramfür Fragen zur Verfügung: "Wie kann ich mich am besten auf dasCasting vorbereiten?", "Wie kann man sich das Coaching vorstellen?"etc.Pressekontakt:Anke EickmeyerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresse, Serien, ShowsTelefon: 0221 / 4567 4244Fax: 0221 / 456 4291anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell